Fatih'in 'Tarihi Caddeleri' Trafiğe Kapanacak

BİMTAŞ, Vatan Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddelerinin yeniden düzenlenmesi projelerini ihale etti. Ayrıca üzerinden geçen tramvay hattı ile Aksaray'dan Beyazıt'a kadar uzanan Ordu Caddesi'nin de yayalaştırılması öngörülüyor.