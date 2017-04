Fatih'in "Tarihi Caddeleri" İçin Proje

Fatih'in "tarihi caddeleri" için proje ihalesi hazırlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BİMTAŞ, İstanbul'un önemli bölgelerinden Vatan Caddesi, Unkapanı'ndan Aksaray'a uzanan Atatürk Bulvarı ve Aksaray'dan Yenikapı'ya uzanan Gazi Mustafa Kemal Paşa caddelerinin yeniden düzenlenmesi projelerini ihale etti. İhale kapsamında, üzerinden geçen tramvay hattı ile Aksaray'dan Beyazıt Meydanı'na kadar uzanan Ordu Caddesi'nin yayalaştırılması projesi de bulunuyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, proje ihalesini On Tasarım Kentsel TA.PE. Mimarlık Mühendislik İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şirketi aldı. İhale şartnamesine göre projeler, 23 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanacak. On Tasarım firması, söz konusu projeleri 1 milyon 298 bin 160 TL'ye hazırlayacak.



Projenin hazırlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, projenin uygulanması konusunda karar verecek.