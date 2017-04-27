Fatih'i Canlandıracak Olan Kenan İmirzalıoğlu, Sakal Bırakıp Kilo Verdi

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisinde, padişah Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak. İmirzalıoğlu rolü için sakal bırakıp kilo verdi.

Fatih'i Canlandıracak Olan Kenan İmirzalıoğlu, Sakal Bırakıp Kilo Verdi

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal alışveriş merkezinde görüntülendi. İmirzalıoğlu, yeni projesinde padişah Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracağı için sakal bırakıp kilo verdi.

BÖLÜM BAŞINA 145 BİN TL ALACAK

Kenan İmirzalıoğlu çekimleri yazın başlayacak dizide Fatih Sultan Mehmet'i oynayacak. Rolü için sakal bırakan İmirzalıoğlu, bölüm başına 145 bin TL alacak.


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