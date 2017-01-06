Fatih Esnafı Karın Tadını Kartopu Oynayarak Çıkardı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının tadını çıkaran esnaf kartopu oynadı.



İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı birçok vatandaş için trafik çilesine dönerken Fatih'te bazı esnaflarda kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.



Kar yağışı İstanbul' genelinde etkili olurken Fatih'te karın tadını çıkarmak isteyen esnafın arabaların sütünü tutan karla kartopu oynadıkları görüldü. - İSTANBUL