Fatih Erkoç'tan Sevindirici Haber

BODRUM'da düzenlenen yelken yarışlarının ödül törenine katılan sanatçı Fatih Erkoç, 6 ay boyunca gördüğü lenf kanseri tedavisi sonrası sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.



Geçen yıl Temmuz ayında yakalandığı lenf kanseri nedeniyle 6 ay kemoterapi gören 63 yaşındaki Fatih Erkoç, Bodrum'da ortaya çıktı. Pazar günü düzenlenen yelken yarışmaları ödül törenine katılan ve yelkencilere ödüllerini veren Erkoç'un neşeli hali dikkat çekti.



Yelkencilerle fotoğraf çektiren Erkoç "Tedavi süresince zorlu sıkıntılı bir süreçten geçtim. Bu süreçte moral çok önemli. Eşim de sağ olsun bana her türlü moral desteğini verdi. Bir an olsun yanımdan ayrılmadı. Şu anda tekrar sağlığıma kavuştum. 15 Mayıs'tan itibaren Milta Marina'da sahneye çıkıp hayranlarımla birlikte olacağım. Yaz boyunca Bodrum'dayım. Allah'ım bana bugünleri gösterdi, şükürler olsun" dedi.



- Muğla