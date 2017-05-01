Türkiye'de caz müzik sanatçısı olarak akla ilk gelen isimlerden olan Fatih Erkoç, sizlerle buluşmaya devam ediyor.



İstanbul Gelişim Orkestrası ile birlikte 1971 yılında "Nihayet" adlı ilk albümünü çıkaran Fatih Erkoç, kısa bir dönem trombon sanatçısı olarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda görev aldı. 11 yıl Norveç'te kaldıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan sanatçı, 1986 ve 1989 yıllarında Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışmaları'nda sırasıyla "Yol Verin A Dostlar" ve "Sen ve Ben" isimli şarkılarıyla iki kez birincilik kazandı.



6 yıl tromboncu ve solist olarak TRT hafif müzik ve caz orkestrasında bulunan Fatih Erkoç, birçok kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldı ve bir süre TRT'de "Yankılar" isimli müzik programına da imzasını attı. 2007 yılında "Kör Randevu" isimli albümüyle sevilen şarkılarının bir kısmını, yeni düzenlemeleriyle birlikte, sevenlerinin ilgisine sundu. Yeni şarkılarının da bulunduğu bu albümde babası Hasan Erkoç'a ait "Elveda Ey Gençlik" şarkısını da seslendirdi. Birçok müzik otoritesinin de kabul edeceği gibi Fatih Erkoç dünyanın en iyi müzisyenlerinden biridir.



Fatih Erkoç: Vokal, Piyano, Trombon, Flüt



Detaylar :



İl : Kayseri



İlce : Kocasinan



Mekan : Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Zümrüt Mah. Kadir Has Cad. Fuar Alanı



Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 02.05.2017 22: 00: 00



Kategori : Fatih Erkoç Akustik



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır