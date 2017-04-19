Pop müzik sahnemizin usta müzisyeni Fatih Erkoç, Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel #gururlayerli konserleri kapsamında 19 Nisan'da Zorlu PSM'de!



Müziğe henüz üç yaşında ud sanatçısı babası Hasan Erkoç'un kendisine hediye ettiği keman ve yine sanatçı dayısı Hafız Sami'nin aldığı mızıkayla başlayan Fatih Erkoç, ilköğreniminin ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Batı Müziği bölümüne girdi. Konservatuvarda trombon, saksafon, piyano, kontrbas, ud ve flüt eğitimi devam ederken bir yandan çalışmaya başladığı İstanbul Gelişim Orkestrası'yla 1971'de "Nihayet" adlı albümü yayınladı.



1975'te 11 yıl boyunca kalarak İskandinav yarımadasının farklı orkestralarında çalışacağı Norveç'e giden Erkoç, 1986 ve 1989'da Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nı kazanırken ilk yarışmayı ona kazandıran "Yol Verin A Dostlar" adını verdiği ilk albümünü 1987'de Midas Müzik etiketiyle yayınladı.



TRT hafif müzik ve caz korosunda 1980'li yılların sonundan itibaren çalışmaya başlayan müzisyen, dünyanın birçok yerindeki prestijli caz festivallerinde sahne aldı. 1992'de "Ellerim Bomboş" albümünü Raks Müzik etiketiyle yayınlayan Erkoç, özellikle albüme adını veren parçayla ülke pop müziğinin kitlelerce halen hatırlanan klasiklerinden birine imza attı.



Üretkenliğini 90'lı yılların devamında ve 2000'lerde de sürdüren sanatçı, kariyeri boyunca toplamda 13 albüm yayınladı. TRT'de Fatih Erkoç'la Yankılar adlı müzik programıyla televizyona da göz kırpan Erkoç, beğenilen programını farklı kanallara da taşıdı. Ayrıca bu dönem, İstanbul Gelişim Orkestrası çalışmaları nedeniyle ara verdiği konservatuvar eğitimini tamamladı. Son olarak geçtiğimiz yıl "True Love" adlı albümü yayınlarken hem farklı enstrümanlar hem de pop ve caz gibi farklı türlerdeki yetkinliğini bir kez daha kanıtlayarak sevenlerini büyülemeye devam etti.



Zorlu PSM, 19 Nisan'da Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel #gururlayerli konserleri kapsamında usta bir sanatçıyı, Fatih Erkoç'u ağırlıyor!



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Center PSM Drama Sahnesi



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 19.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Fatih Erkoç



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır