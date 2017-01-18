Türkiye'de caz müzik sanatçısı olarak akla ilk gelen isimlerden olan Fatih Erkoç, 18 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde dinleyicisiyle buluşuyor.



Fatih Erkoç: Vokal,Piyano,Trombon, Flute



7 Nisan 1953'te İstanbul-Fatih'te dünyaya gelen Fatih Erkoç'un ilk defa enstrümanlarla tanışması babası değerli ud sanatçılarımızdan Hasan Erkoç'un üç yaşında kendisine bir keman hediye etmesiyle olur.



Fatih Erkoç, ilköğrenimini tamamladıktan sonra müziğe olan ilgisi nedeniyle 1965 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı'na girer. Burada 7 yıl boyunca trombon, piyano ve kontrbas eğitimi alır ama mezun olmadan o dönemin en gözde orkestralarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile çalışmaya başlar, 1971'de birlikte "Nihayet" adlı bir albüm çıkarırlar, kısa bir dönem trombon sanatçısı olarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda çalışır. Ardından askerlik döneminde Ankara' da artık aramızda olmayan değerli caz davulcusu Erol Pekcan'ın orkestrası ile konserler verir, birçok radyo ve televizyon programına konuk olur. Daha sonraki 11 yılını Norveç'de geçiren Erkoç, İskandinavya'daki çeşitli orkestralarda; trombon, flüt, gitar, basgitar, keman, saksafon, trompet ve ud gibi enstrümanlarıyla yer almıştır.



1986 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Kuşadası'nda, 1. Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda söz, müzik, düzenleme ve yorumu kendisine ait olan "Yol Verin A Dostlar" şarkısıyla birinci olur. 1987 yılında ise aynı ismi verdiği albümünü çıkaran müzisyen, 1989'da yine söz, müzik, düzenleme ve yorumu kendine ait olan "Sen ve Ben" adlı şarkısıyla bir kez daha birincilik ödülünü alır.



6 yıl tromboncu ve solist olarak TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile birçok caz konseri gerçekleştiren, radyo ve televizyon programlarına katılan müzisyen, ayrıca İtalya, Fransa, Finlandiya, Hollanda ve Amerika'da caz festivallerine de katılır. Tabii bu yoğun temposu içinde müzik yarışmalarını da ihmal etmez. Hem kendi, hem de başka bestecilerin eserleriyle birçok kez Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'nde yarışır. Malezya'da 1989'da yapılan bir pop müziği şarkı yarışmasında yine sözü, müziği, düzenlemesi ve yorumu kendine ait olan; "Korku"; adlı şarkıyla Türkiye'yi temsil eder.



Stüdyo çalışmalarına uzun bir süre ara veren Fatih Erkoç, 1999 yılı sonunda kendi adını taşıyan ve şarkılardan prodüksiyonuna kadar kendi imzasını taşıyan albümüyle geri döndü. Arada geçen uzun dönemde birçok önemli konserler gerçekleştiren ve geçmişte yarım bıraktığı eğitimini tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan Erkoç, Türk TV'leri arasında nitelikli müzik performans programı anlamında belki de tek örneklerden biri sayılabilecek "Yankılar" programına da imzasını attı.