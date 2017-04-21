Fatih'deki Maskeli Gaspçılar Kamerada

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Fatih'te, dün gece girdikleri bir dairede kendilerine direnen bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra evde bulunan 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını gasp eden yüzleri maskeli 5 kişinin binaya girişi ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, dün gece Fatih Şehremini Mahallesi Deniz Abdal Camii Sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katına giren yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, o sırada dairede bulunanlara silah doğrultarak evde bulunan altınları istedi. Kendilerine direnen Selim Demirkaya'yı bacağından silahla yaralayan şüpheliler, altınları alarak kayıplara karıştı. Maskeli gaspçıların binaya giriş ve çıkışlarının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.



GÜVENLİK KAMERASININ AÇISINI DEĞİŞTİRDİLER



Görüntülerde, yüzleri maskeli bir şekilde bina girişine gelen şüpheliler, apartmanın kapısını açtıktan sonra içeri giriyorlar. Şüphelilerden birisi fark ettiği kameranın yönünü farklı bir tarafa döndürürken görülüyor. Merdivenlerden yukarı çıkan şüpheliler, gaspın ardından hızla apartmandan dışarı çıkyor. Merdivenden inişlerinde bir şüphelinin elinde tabanca görülüyor. Ardından, iki polis gelerek gasp yapılan daireye giriyor.