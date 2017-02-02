Faslı Mühendis Deaş'tan Hakim Karşısında

Samsun'da 7 ay önce tutuklanan Fas uyruklu inşaat mühendisinin terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Fransa'dan bombalı eylem yapmak için Samsun'a geldiği iddiasıyla 7 ay önce kaldığı otel odasında yakalanan ve cep telefonu ve bilgisayarlarında terör örtüğü DEAŞ ile ilgili yazışma ve resimler ele geçtiği iddiasıyla tutuklanan Fas uyruklu inşaat mühendisi Mohamed K. (53) hakim karşısına çıktı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Mohamed K., duruşmaya tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 Nolu Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevinden SEGBİS ile görüntülü olarak katıldı. Tercüman yardımıyla ifade veren Mohamed K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mohamed K., "35 yıldır Fransa'da yaşıyorum. 2015 Aralık ayında Türkiye'ye dinlenmek ve gezmek için geldim. İstanbul Fatih'te Samsun'u konuşurlarken duydum ve merak edip bu şehre geldim. Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum. Şerefsiz DEAŞ ile ilgim yok. Polisin otelde odamda bulduğu düdüklü tencereyi ise Fransa'dan getirdim. Onunla 10 yıldır yemek yapıyorum. Ele geçen telefon sim kartları da bana ait. Labtop bilgisayarlar da bana ait. Siyaset ve din ile ilgileniyorum. Bilgisayarımda ele geçen resim ve yazılar bunlara ait olabilir. 7 aydır tutukluyum. Ben şerefsiz DEAŞ'tan değilim" dedi.



Mahkeme heyeti Mohamed K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, ele geçen düdüklü tencerede daha önce yemek pişirilip pişirilmediği ve bombaya ait patlayıcı kalıntılarının bulunup bulunmadığının tespiti için Kriminal Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına ve ayrıca İnterpol'e müzekkere yazılıp Mohamed K.'nin dosyada yer alan parmak izi kayıtlarının gönderilip gerçek adının yargılandığı isim mi olup olmadığının ve daha önce başka ülkede DEAŞ ve diğer terör örgütleri ile bir bağlantısının bulunup bulunmadığının tespiti için duruşmayı erteledi.



(İHA) - SAMSUN