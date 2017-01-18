Faslı Kadiri Şeyhi Hamza El-Budişişe Vefat Etti

Fas'ın en tanınmış isimlerinden Kadiri tarikat şeyhi Şeyh Hamza bin El Abbas 95 yaşında vefat etti. Doğu Fas'ın Vecde şehrinde bugün vefat eden Şeyh Hamza bin El Abbas (Budişişiye) Fas'ın en meşhur, Afrika'nın ise birçok bölgesinden talebeleri bulunan bir alim olarak tanınıyordu.



Şeyh Ali bin Muhammed, kıtlık zamanında insanları Fas'a mahsus bir yemek olan Budişişe (etlik çorba) ikram ederek doyurduğu için bu ismi almıştı. Şeyh Hamza bin El Abbas 1972'den beri Kadiriye-i Budişişiye şeyhi olarak Medağ beldesinde yaşıyordu. Burada her sene düzenlenen mevlit kandili etkinliklerine farklı dil, ırk ve ülkelerden 250 bin kişi geliyordu.



Kadiri tarikatı, Seyyid Abdulkadir-i Geylani Hazretlerinin yolundan gidenlerin bağlı olduğu tasavvuf yolu olarak biliniyor. - RABAT