Faslı Kadiri Şeyhi Hamza Bin Abbas Toprağa Verildi

Fas ve Batı Afrika'nın önde gelen Kadiri, Budşişiye tasavvuf tarikatı Şeyhlerinden Hamza İbn Abbas, düzenlenen törenle toprağa verildi.



Abbas'ın cenaze törenine, İçişleri Bakanı Muhammed Hassad ve İslami İşler ve Vakıflar Bakanı Ahmed et-Tevfik, üst düzey yöneticiler ve dünlanın dört bir yanından binlerce kişi katıldı. Fas Kralı Melik Muhammed El-Sadis'in cenazeye gönderdiği taziye mesajı okundu.



Şeyh Hamza bin Abbas, Fas'ın kuzey doğusundaki Berkan şehri, Medağ köyünde toprağa verildi. - RABAT