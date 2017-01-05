Faslı Babadan Çağrı: "Bu Acıyı Durdurun"

İstanbul'daki terörist saldırısında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Faslı Rabia'nın babası dünyaya, "Bu terörü durdurun" diye çağrı yaptı.



Kızının cenazesini Rabat Havalimanından alan baba Müstain'i büyük bir acı içinde yaptığı konuşmada, "Allah'tan tek dileğim bu tür terör olaylarının sona ermesidir" dedi.



Faslı Rabia yeni yıl tatilini geçirmek için İstanbul'da bulunan akrabalarının yanına gelmişti. Ancak geriye cesedi dönebildi. Rabia'nın cenazesi öğlen kılınan cenaze namazını müteakip Rabat'ta toprağa verildi. - RABAT