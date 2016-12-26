Fas ve Moritanya Arasında "Toprak Bütünlüğü" Tartışması

Fas Dışişleri Bakanlığı, İstiklal Partisi (IP) Genel Başkanı Hamid Şabat'ın Moritanya ile ilgili yaptığı açıklamaları, Moritanya'nın toprak bütünlüğüne karşı son derece tehlikeli ve sorumsuzca yapılmış bir değerlendirme olduğunu belirtti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fas, resmi olarak komşu ve kardeş ülke Moritanya İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk tarafından da kabul gören toprak bütünlüğüne ve sınırlarına saygı duymaktadır." ifadesri kullanıldı.



Şabat'ın kullandığı ifadelerin son derece tehlikeli ve sorumsuzca olduğu belirtilen açıklamada, bu tür açıklamaların iki ülke arasındaki dostluğu etkilemeyeceğine inandıkları kaydedildi.



IP, Şabat'ın geçen cumartesi günü yaptığı bir konuşmada kullandığı "Moritanya, Fas toprağıdır" ifadesi ile ilgili resmi açıklamada bulunmuştu. Açıklamada, "Moritanya, Fas toprağıdır" ifadesiyle, Moritanya'nın Fas'ın bir parçası olduğu, iki ülkenin tarihi ve kültürel birlikteliği, bölgesel sorunlar karşısında ortak duruş sergilediği kastedildiği belirtilmişti.



IP lideri Şabat, Genel İşçi Birliği Sendikasının genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, "1959'da gerçekleşen bölünmeler Fas için sorunların başlamasına neden oldu. Bu bölünmelerden biri de tarihçilerin Fas toprağı olduğu konusunda ortak iddiasına rağmen Moritanya'nın ayrılmasıdır." ifadesini kullanmıştı.



Bunun üzerine Moritanya Cumhuriyet İçin Birlik Partisi, bu sözleri sert bir dille kınayarak, Şabat'ı Moritanya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve Moritanya halkından özür dilemeye davet etmişti.