Fas ve Küba, 37 Yıl Sonra İlişkilerini İyileştiriyor

Fas ve Küba, diplomatik ilişkilerini 37 yıl sonra iyileştiriyor.



Fas medyası, Fas ile Küba'nın diplomatik ilişkilerini iyileştirmeye başladığını duyurdu. İki ülkenin BM Daimi Elçilerinin, Havana yönetiminin Polisario Cephesi'ni "Şahravi Arap Demokratik Cumhuriyeti" olarak kabul etmesinin ardından 1976 yılında kopan ilişkilerini devam ettirmek amacıyla ABD'nin New York kentinde anlaşma imzaladığı aktarıldı. Anlaşmada, "Siyasal, ekonomik ve sosyal alanda işbirliği bulunan ve ilişkilerin geliştirilmesi arzusunda bulunan Fas Krallığı ve Küba hükümeti diplomatik ilişkilerini büyükelçi düzeyinde devam ettiriyor. İspanyolca, İngilizce ve Arapça olarak yazılan anlaşma, iki tarafın da imzalamasının ardından yürürlüğe girecek.



Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Küba ile ilişkilerin Fas Kralı 6. Muhammed'in isteği üzerine yeniden geliştirildiği belirtildi.



Fas Kralı 6. Muhammed geçtiğimiz hafta Küba'yı ziyaret etmişti. - RABAT