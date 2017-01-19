Fas ve İngiltere Arasında Terörle Mücadelede İşbirliği

Fas ve İngiltere arasında terörle mücadele konusunda iş birliğine gidileceği bildirildi.



Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas İçişleri Delege Bakanı Eş-Şarki ed-Dıris ve İngiltere Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Wallace'in başkent Rabat'ta bir araya geldiği belirtildi.



İki ülkenin terörle mücadelede iş birliğine gidilmesi konusunda kararlı oldukları ifade edilen açıklamada, terör ve organize suç örgütlerine karşı özellikle elektronik ortamda mücadele ve güvenlik konularına öncelik verileceği kaydedildi.



Terörle mücadelede karşılıklı bilgi alış verişi ve teröristlere karşı ortak operasyonların da ele alındığı vurgulanan açıklamada, bölgede güvenliğin sağlanması ve terör tehdidine karşı iki ülkenin işbirliğinin önemine dikkat çekildi.