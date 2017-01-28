Fas ve Etiyopya Dışişleri Bakanları Görüştü

ADDİS Fas Dışişleri Bakanı Salahaddin Mizvar, Etiyopyalı mevkidaşı Workneh Gebeyehu ile bir araya geldi.



Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Mizvar, "Çok verimliydi. Siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldık." dedi.



Fas ve Etiyopya ilişkilerinin tarihi olduğunu belirten Mizvar, Fas Kralı 6. Muhammed'in geçen yıl Etiyopya'ya yaptığı ziyaretin, bu ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti.



İki ülkenin Afrika kıtası ve dünyadaki önemine dikkati çeken Mizvar, Fas ve Etiyopya ilişkilerinin Afrika kıtasına yansımaları olacağını ifade etti.



Mizvar, pazartesi günü başlayacak 28. Afrika Birliği Zirvesi için Etiyopya'da bulunuyor.