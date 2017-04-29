Fas'tan Polisario Cephesi Açıklaması

Polisario Cephesi unsurlarının, Batı Sahra'nın Moritanya sınırında yer alan Guerguerat bölgesinden tamamen çekildiği bildirildi.



Bureyta Rabat'ta yaptığı basın toplantısında, "Dışişleri Bakanlığının ulaştığı son bilgilere göre, Polisario Cephesi şartsız bir şekilde çekilmiştir." dedi.



Polisario Cephesi'nin Guerguerat bölgesindeki bütün araçlarını çektiğini belirten Bureyta, ülkesinin bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam edeceğini ifade etti.



Bureyta, Polisario Cephesi'nin çekilmesinde Birleşmiş Milletler'in bölgedeki çatışmaların durdurulması ve ateşkes sağlanması konusundaki kararının etkili olduğunu kaydederek, ülkesinden karardan dolayı memnuniyet duyduğunu vurguladı.



Batı Sahra sorunu





Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ve Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.





Polisario Cephesi, 1991 yılında BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.