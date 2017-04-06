Fas'taki Yeni Kabine Üyeleri

Fas Kralı 6. Muhammed'in, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Ulusal Konsey Başkanı Sadeddin el-Osmani başkanlığındaki yeni kabineyi onaylamasının ardından gözler yeni bakanlık ve bakanların üzerinde.



Ülkede 7 Ekim'de düzenlenen seçimlerin üzerinden altı ay geçtikten sonra kurulabilen 32. hükümette 6 partinin koalisyonuna rağmen teknokrat bakanların bulunması büyük sürpriz oldu.



PJD, Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Halk Hareketi (MP), Halk Gücü Sosyalist Birliği (UNFP), Anayasal Birlik Partisi (UC) ile İlerleme ve Sosyalizm Partisinin (PSS) bir araya gelmesiyle kurulan koalisyon hükümetinde 20 bakan 13 devlet sekreteri ve 6 delege bakan bulunuyor.



PJD 125 sandalye ile parlamentodaki en büyük parti olmasına rağmen çoğu devlet sekreterliği olmak üzere hükümette 12 sandalye ile temsil ediliyor. Kral 6. Muhammed'in belirlediği 7 bakanlık koltuğuna ise teknokratlar oturacak. Bunun yanı sıra RNI 37 milletvekiline sahip olmasına rağmen, kabinedeki en güçlü bakanlıklar arasında yer alan 7 sandalyeye sahip oldu. MP 5, UNFP 3, PPS 3 ve UC 2 sandalye ile bakanlık kabinesinde yerini aldı.



Kabinenin partilere göre dağılımı şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi: Başbakan Sadeddin el-Osmani, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustafa el-Ramid, Enerji, Maden ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Aziz Rabbah, Çalışma ve Mesleki Entegrasyon Bakanı Muhammed Yetim, Ulaştırma, Lojistik, Ekipman ve Su Bakanı Abdulkadir Amara, Aile, Dayanışma, Eşitlik ve Sosyal Kalkınma Bakanı Besime el-Hakkavi, Kamu ve Yönetimden Sorumlu Delege Bakan Lahsen Davudi, Hükümet Sözcüsü ve Parlamento ve Sivil Toplum ile İlişkilerden Sorumlu Delege Bakan Mustafa el-Halfi, Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı Devlet Sekreteri Halid El-Semadi, Ulaştırma Bakanlığı Devlet Sekreteri Muhammed Necip Bulif, El Sanatları ve Sosyal İktisat Bakanlığı Devlet Sekreteri Cemile el-Musalli ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Devlet Sekreteri Nezihe el-Vafi.



Milli Bağımsızlar Birliği: Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Aziz Ahnuş, Maliye ve Ekonomi Bakanı Muhammed Busaid, Adalet Bakanı Muhammed Evcar, Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Hafız el-Alemi, Gençlik ve Spor Bakanı Reşid et-Talibi el-İlmi, Balıkçılık Bakanlığı Devlet Sekreteri Mubareke Buida ve Turizm Bakanlığı Devlet Sekreteri Lemya Butalib.



Halk Hareketi: Milli Eğitim, Mesleki Eğitim, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Muhammed Hassad, Kültür ve İletişim Bakanı Muhammed el-A'rec, Kırsal Kalkınma, Su ve Ormancılık Bakanlığı Devlet Sekreteri Hamu Evhali, Konut Bakanlığı Devlet Sekreteri Fatna Likihil ve Mesleki Eğitim Bakanlığı Devlet Sekreteri El-Arabi bin eş-Şeyh.



Halk Gücü Sosyalist Birliği: Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Faslılardan Sorumlu Delege Bakan Abdulkerim Bin Atik, Dış Ticaret Bakanlığı Devlet Sekreteri Rukayya ed-Dirhem ve Yönetimin Islahı ve Genel İşler Delege Bakanı Muhammed bin Abdulkadir.



İlerleme ve Sosyalizm Partisi: Şehirleşme ve Konut Bakanı Muhammed Nebil Bin Abdullah, Sağlık Bakanı El-Hüseyin el-Vardi ve Su Bakanlığı Devlet Sekreteri Şerefat Efilal.



Anayasal Birlik Partisi: Turizm, Hava Taşımacılığı, Geleneksel Sanatlar ve Sosyal İktisat Bakanı Muhammed Sacid ve Yatırım Bakanlığı Devlet Sekreteri Osman el-Firdevs.



Meclis dışından üyeler (Teknokrat): İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır Burita, İslami İşler ve Vakıflar Bakanı Ahmed et-Tevfik, Hükümet Genel Sekreteri Muhammed el-Hacvi, Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Delege Bakan Abdullatif Ludiyyi, İçişleri Delege Bakanı Nureddin Butayyib ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Munya Busitte.