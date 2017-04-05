Fas'taki Yeni Kabine Üyeleri

Fas Kralı 6. Muhammed, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Ulusal Konsey Başkanı Sadeddin el-Osmani başkanlığındaki yeni kabine üyelerinin isimleri açıklandı.



PJD, Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Halk Hareketi (MP), Halk Gücü Sosyalist Birliği (UNFP), Anayasal Birlik Partisi (UC) ve İlerleme ve Sosyalizm Partisinden (PSS) oluşan altı parti 26 Mart'ta koalisyon hükümeti kurmak noktasında anlaşmıştı. 39 bakanlıktan oluşan yeni hükümette 8 kadına da yer verildi.



Yeni kabinedeki isimler şöyle:



1- Başbakan: Sadeddin el-Osmani



2- İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı: Mustafa er-Ramid



3- İçişleri Bakanı: Abdulvafi Leftit



4- Dışişleri Bakanı: Nasır Burita



5- Adalet Bakanı: Muhammed Evcar



6- İslami İşler ve Vakıflar Bakanı: Ahmed et-Tevfik



7- Hükümet Genel Sekreteri: Muhammed Hacvi



8- Maliye ve Ekonomi Bakanı: Muhammed Busaid



9- Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı: Aziz Ahnuş



10- Şehirleşme ve Konut Bakanı: Muhammed Nebil Bin Abdullah



11- Milli Eğitim, Mesleki Eğitim, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı: Muhammed Hassad



12- Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı: Mevlay Hafız el-Alemi



13- Ulaştırma, Lojistik, Ekipman ve Su Bakanı: Abdulkadir Amara



14- Sağlık Bakanı: El-Hüseyin el-Vardi



15- Enerji, Maden ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı: Aziz Rabbah



16- Turizm, Hava Taşımacılığı, Geleneksel Sanatlar ve Sosyal İktisat Bakanı: Muhammed Sacid



17- Gençlik ve Spor Bakanı: Reşid et-Talibi el-İlmi



18- Kültür ve İletişim Bakanı : Muhammed el-A'rec



19- Aile, Dayanışma, Eşitlik ve Sosyal Kalkınma Bakanı: Besime el-Hakkavi



20- Çalışma ve Mesleki Entegrasyon Bakanı: Muhammed Yetim



21- Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Delege Bakan: Abdullatif Ludiyyi



22- Kamu ve Yönetimden Sorumlu Delege Bakan: Lahsen Davudi



23- Hükümet Sözcüsü ve Parlamento ve Sivil Toplum ile İlişkilerden Sorumlu Delege Bakan: Mustafa el-Halfi



24- Yönetimin Islahı ve Genel İşler Delege Bakanı: Muhammed bin Abdulkadir



25- Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Faslılardan Sorumlu Delege Bakan: Abdulkerim Bin Atik



26- İçişleri Delege Bakanı: Nureddin Butayyib



27- Ulaştırmadan Bakanlığı Devlet Sekreteri: Muhammed Necip Bulif



28- Balıkçılık Bakanlığı Devlet Sekreteri: Mubareke Buida



29- Su Bakanlığı Devlet Sekreteri: Şerefat Efilal



30- El Sanatları ve Sosyal İktisat Bakanlığı Devlet Sekreteri: Cemile el-Musalli



31- Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri: Munya Busitte



32- Kırsal Kalkınma, Su ve Ormancılık Bakanlığı Devlet Sekreteri: Hamu Evhali



33- Konut Bakanlığı Devlet Sekreteri: Fatna Likihil



34- Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı Devlet Sekreteri: Halid El-Semadi



35- Mesleki Eğitim Bakanlığı Devlet Sekreteri: El Arabi bin eş-Şeyh



36- Dış Ticaret Bakanlığı Devlet Sekreteri: Rukayya ed-Dirhem



37- Turizm Bakanlığı Devlet Sekreteri: Lemya Butalib



38- Yatırım Bakanlığı Devlet Sekreteri: Osman el-Firdevs



39- Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Devlet Sekreteri: Nezihe el-Vafi



Ülkede 7 Ekim'de düzenlenen seçimlerden sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen PJD Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran'ın beş ay boyunca sürdürdüğü koalisyon hükümeti kurma arayışından sonuç elde edememesi üzerine Fas Kralı 6. Muhammed, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini Benkiran'dan alarak aynı partiden Osmani'ye vermişti.



Osmani, 26 Mart'ta altı partinin koalisyonda anlaştığını açıklamasının ardında 1 Nisan'da yeni hükümet kabinesini Kral 6. Muhammed'e sunmuştu.



Ekim ayında yapılan genel seçim sonuçlarına göre partilerin Meclis'teki dağılımı şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi 125, Asalet ve Çağdaşlık Partisi 102, İstiklal Partisi 46, Milli Bağımsızlar Birliği 37, Halk Hareketi 27, Halk Gücü Sosyalist Birliği 20, Anayasal Birlik Partisi 19, İlerleme ve Sosyalizm Partisi 12, Sosyal Demokrat Partisi 3, Federal Demokratik Sol Parti 2, Demokratik Birlik Partisi 1 ve Sol Yeşiller Partisi 1 milletvekili.