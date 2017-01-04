Fas'ta Yeni Hükümeti Kurma Çalışmaları

Fas'ta, Halk Hareketi (MP) Genel Sekreteri Emhenned El-Anasır, yeni hükümetin eski hükümette yer alan dörtlü koalisyon partileriyle kurulacağını bildirdi.



Hükümeti kurmakla görevli Başbakan Abdulilah Benkiran ile bir araya geldikten sonra açıklama yapan MP Genel Sekreteri Anasır, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS) ve MP'den oluşan eski hükümet ortaklarının yeni hükümeti kurma konusunda ön anlaşmayı sağladıklarını ve dörtlü koalisyonun devam edeceğini belirtti.



Benkiran ile sabah saatlerinde bir araya gelen RNI lideri Aziz Ağnuş, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Benkiran'ın koalisyon için taleplerini dinlediğini ve bu taleplere partisiyle istişare ettikten sonra cevap vereceğini bildirmişti.



Fas'ta, RNI lideri Ağnuş'un İstiklal Partisinin (IP) hükümette yer almaması konusundaki ısrarı yüzünden yeni hükümet kurma çalışmaları durmuştu. IP Genel Sekreteri Hamid Şabat'ın Moritanya ile krize yol açan açıklamalarından sonra yaşanan süreçte Benkiran, IP'nin hükümette yer almayacağını açıklamıştı.



IP'nin yeni hükümette yer almayacağı kesinleştikten sonra hükümetin kurulmasıyla ilgili kriz sona erdi. Bundan sonraki süreçte koalisyon pazarlıklarının bakanlık dağılımı üzerinden devam etmesi bekleniyor.



Ülkede 7 Ekim 2016'da yapılan genel seçimlerde 125 milletvekiliyle birinci parti olan PJD lideri Benkiran, Kral 6. Muhammed'den yeni hükümeti kurma görevini almasından bu yana koalisyon arayışlarını sürdürüyor.