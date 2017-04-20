Fas'ta Yeni Hükümet Programı Parlamentoya Sunuldu

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, parlamentoya 2021'e kadar görev yapacak yeni hükümetin programını sundu.



İki kanatlı Fas Parlamentosunda Temsilciler ve Danışmanlar Meclisi üyelerine konuşan Osmani, "Yeni hükümetimiz demokratik seçim, hukukun üstünlüğü, birlikteliğin teşviki, idari reform ve hükümet bütünlüğü olmak üzere beş ana esas üzerine çalışacak. Geliştirilmiş ekonomik modeli benimseyen hükümetimiz, istihdamı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden ve ülkemizi uluslararası alanda temsil eden bir yapıya sahip olacak." ifadelerini kullandı.



Ekonomik, siyasi ve sosyal projeler başta olmak üzere pek çok alanda hükümete ait programın ele alındığı 92 sayfalık hükümet proğramını parlamentoya sunan Osmani, daha önce yaptığı açıklamalarda eski Başbakan Abdulilah Benkiran hükümetinin başlattığı reformları devam ettireceğini belirtmişti.



Fas Anayasasının 88. maddesine göre, kralın yeni hükümet kabinesini onaylamasının ardından başbakanın, hükümetin uygulayacağı programı parlamentoya sunması gerekiyor. Programın tartışılmasının ardından yeni hükümet, Fas Parlamentosunun güvenoyuna sunuluyor.



Fas'ta 7 Ekim 2016'da gerçekleştirilen seçimlerden sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen PJD Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran'ın 5 ay boyunca sürdürdüğü koalisyon hükümeti kurma arayışından sonuç elde edememesi üzerine, Kral 6. Muhammed, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini Benkiran'dan alarak aynı partiden Osmani'ye vermişti.



Osmani 26 Mart'ta altı partinin birleşmesiyle oluşan koalisyon hükümetinin kurulması noktasında anlaştı.



Fas Kralı 6. Muhammed tarafından 6 Nisan'da onaylanan Osmani hükümetinde, 7'si teknokrat üye olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 12, Milli Bağımsızlar Birliğinin 7, Halk Hareketinin 5, Halk Gücü Sosyalist Birliğinin 3, İlerleme ve Sosyalizm Partisinin 3, Anayasal Birlik Partisinin 2 bakanı bulunuyor.