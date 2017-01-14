Fas'ta Yeni Hükümet Kurma Çalışmaları

Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Abdulilah Benkiran, parti başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde yeni bir gelişme olmadığını söyledi.



Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) Genel Sekreterliği'nde gerçekleşen toplantının akabinde basına açıklamada bulunan Benkiran, "Dün, parti başkanlarıyla bir araya gelerek kurulacak hükümetle ilgili istişarelerde bulunduk ancak yeni bir şey üzerinde anlaşamadık." dedi.



Partisinin, parlamentonun birinci kanadı olan Temsilciler Meclisi (TM) başkanlığına aday göstermesiyle ilgili olarak Benkiran, partinin genel sekreteri olarak kendisine önümüzdeki 2 gün içinde yapılacak istişarelerden sonra karar alma yetkisi verildiğini belirtti fakat aday gösterilip gösterilmeyeceği konusunda kesin konuşmadı.



Partinin TM'ye aday göstermesinin demokratik hakkı hatta sorumluluğu olduğunu savunan Benkiran, aday gösterilmesi muhtemel kişiyle ilgili bilgi vermedi.



Ülkede geçen ekimde yapılan genel seçimlerde 125 milletvekili ile birinci parti olan PJD lideri Benkiran, Kral 6. Muhammed'den yeni hükümeti kurma görevini almasından bu yana koalisyon hükümeti arayışlarını sürdürüyor.



Koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynayan Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Halk Hareketi (MP), Halk Gücü Sosyalist Birliği (UNFP) ve Anayasal Birlik Partisi (UC) tarafından yapılan ortak açıklamada, güçlü ve çoğunluğun desteklediği bir koalisyon için UNFP ve UC'nin de hükümette yer alması gerektiği belirtilmişti.



Fas anayasasına göre, hükümet kurmak için 198 milletvekili sayısına ulaşması gereken Benkiran, geçen hafta yaptığı açıklamada, yeni hükümeti kurmak için önceki koalisyon ortakları RNI, MP ve İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS) ile ön anlaşmaya vardıklarını bildirmişti. Bu açıklamadan 2 gün sonra ise RNI ve MP ile görüşmelerin tıkandığını, bu iki parti ile koalisyon görüşmelerine devam edemeyeceklerini duyurmuştu.