Fas'ta Yeni Hükümet Kurma Çalışmaları

Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Abdulilah Benkiran, yeni hükümeti kurmak için önceki koalisyon ortaklarıyla ön anlaşmaya vardıklarını bildirdi.



Benkiran, başkent Rabat'ta katıldığı bir programda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni hükümeti kurma konusunda önceki hükümette beraber çalıştığımız Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Halk Hareketi (MP) ve İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS) ile ön anlaşmaya vardık. Önümüzdeki koalisyon görüşmelerinde bakanlıkların dağılımı ve meclis başkanının hangi partiden olacağını müzakere edeceğiz." dedi.



Benkiran ayrıca partisiyle istişare ettikten sonra nihai kararını görüşmek üzere RNI Lideri Aziz Ağnuş ile bir araya geleceklerini de belirtti.



Başbakan Abdulilah Benkiran ile çarşamba günü bir araya gelen Ağnuş, Benkiran'ın koalisyon taleplerini dinlediğini ve bu talepleri partisi ile istişare ettikten sonra iki gün içinde cevap vereceğini kaydetmişti.



Öte yandan, dün gece geç saatlere kadar süren Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, Başbakan Benkiran'ın eski hükümet ortakları ile yeni hükümetin kurulması kararının yönetim kurulu toplantısında kabul edildiği bildirilmişti.



Ülkede geçen ekim ayında yapılan genel seçimlerde 125 milletvekili ile birinci parti olan PJD lideri Benkiran, Kral 6. Muhammed'den yeni hükümeti kurma görevini almasından bu yana koalisyon hükümeti arayışlarını sürdürüyor.



Fas anayasasına göre, hükümet kurmak için 198 milletvekili sayısına ulaşması gereken Benkiran'ın koalisyon hükümetinde yer alacağını ilan ettiği partilerden RNI'nin 37, MP'nin 27 ve PPS'nin 12 milletvekili bulunuyor.