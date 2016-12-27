Fas'ta Yeni Hükümet Kurma Çalışmaları

Fas'ta yeni hükümeti kurmakla görevli Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Abdulilah Benkiran, Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) Genel Başkanı Aziz Ağnuş ile bir araya geldi.



Başbakan Benkiran'ın başkent Rabat'ta bulunan konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.



Görüşmeden sonra açıklama yapan Ağnuş, Benkiran ile yaptıkları görüşmenin iyi geçtiğini, bir çok konuda anlaştıklarını fakat tam bir sonuca varamadıkları için tekrar bir araya geleceklerini belirtti.



İlk görüşmede İstiklal Partisi'nin hükümette yer almaması konusunda ısrarcı oldukları için Benkiran ile anlaşamadıklarını hatırlatan Ağnuş, IP lideri Hamid Şabat'ın Moritanya ile krize neden olan açıklamalarına değinerek, "Hükümette yer alacak tarafların uluslararası anlaşmalara riayet etmesi gerekir. Fas tarafından böyle bir açıklama yapılması bizi rahatsız etmiştir." ifadelerini kullandı.



Şabat'ın geçen cumartesi günü yaptığı bir konuşmada kullandığı "Moritanya, Fas toprağıdır" ifadelerine Moritanya tarafından sert tepki gelmesi üzerine, IP'ten konuya ilişkin resmi açıklamada bulunuldu. IP'in açıklamasında söz konusu ifadeyle iki ülkenin tarihi ve kültürel birlikteliği, bölgesel sorunlar karşısında ortak duruş sergilediğinin kastedildiğini belirtildi.



IP lideri Şabat, Genel İşçi Birliği Sendikasının genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, "1959'da gerçekleşen bölünmeler Fas için sorunların başlamasına neden oldu. Bu bölünmelerden biri de tarihçilerin Fas toprağı olduğu konusunda ortak iddiasına rağmen Moritanya'nın ayrılmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.



Bunun üzerine Moritanya Cumhuriyet İçin Birlik Partisi, bu sözleri sert bir dille kınayarak Şabat'ı Moritanya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve Moritanya halkından özür dilemeye davet etmişti.



Ülkede geçen ekim ayında yapılan genel seçimlerde 125 milletvekili ile birinci parti olan PJD lideri Benkiran, Kral 6. Muhammed'den yeni hükümeti kurma görevini almasından bu yana koalisyon hükümeti arayışlarını sürdürüyor.