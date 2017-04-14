Fas'ta Yeni Hükümet Eski Başbakanın Yolundan İlerleyecek

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, eski Başbakan Abdulilah Benkiran'ın ülkede başlattığı reformları kesintiye uğratmadan devam ettireceklerini söyledi.



Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Osmani, bugün PJD milletvekilleriyle ülkede yeni kurulan hükümete ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.



Toplantıda konuşan Osmani, Benkiran liderliğinde, hükümetin birçok alanda başlattığı reform hareketini, kesintiye uğratmadan devam ettireceklerini belirtti.



Hükümeti kurma noktasında, PJD'nin siyasi tavrından taviz verdiği gerekçesi ile gelen tepkilere de değinen Osmani, siyasi değerlendirmelerde hata yapabileceklerini fakat kasıtlı olarak yapmadıkları bu hatada ısrarcı olmayacaklarını kaydetti.



Osmani, "Yeni kurulan hükümete PJD'nin katılımı, tüm siyasi süreçlerde olduğu gibi ne hırstan ne de korkudan dolayı gerçekleşti. Mevcut siyasi şartlarda PJD'nin hükümete öncülük etmesi partimiz için bir zaferdir." ifadesini kullandı.



Öte yandan, dün PJD milletvekilleri ile bir araya gelen Benkiran, partinin hükümette bulunduğu beş yıl boyunca başlattıkları reform yolundan ayrılmayacağını, bu reformların devam etmesi için PJD milletvekillerinden yeni hükümeti desteklemelerini istemişti.



Fas'ta 7 Ekim 2016'da gerçekleştirilen seçimlerden sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen PJD Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran'ın 5 ay boyunca sürdürdüğü koalisyon hükümeti kurma arayışından sonuç elde edememesi üzerine, Kral 6. Muhammed, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini Benkiran'dan alarak aynı partiden Osmani'ye vermişti.



Osmani'nin, 26 Mart'ta, "Benkiran'ın ve PJD'nin çizgisinden taviz vererek altı partinin koalisyonda anlaştığını" açıklaması, parti içerisinde tepki çekmişti.



Fas Kralı 6. Muhammed tarafından 6 Nisan'da onaylanan yeni hükümette, 7'si teknokrat olmak üzere PJD'nin 12, Milli Bağımsızlar Birliğinin 7, Halk Hareketinin 5, Halk Gücü Sosyalist Birliğinin 3, İlerleme ve Sosyalizm Partisinin 3, Anayasal Birlik Partisinin 2 bakanı bulunuyor.



Yeni hükümetin ileriki günlerde Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisinin güven oyuna sunulması bekleniyor.