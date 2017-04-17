Fas'ta Yasa Dışı Göçmen Sorunu

Fas İnsan Hakları Derneği, ülkeye kaçak yollarla giren mültecilerin haklarını düzenleyen yeni göçmen yasasının bir an önce çıkması için çağrıda bulundu.



Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği üyesi ülkeler tarafından kabul edilen protokoller ve sözleşmeler neticesinde, göçmenlere yasal sığınma hakkı veren yeni göçmen yasasının bir an önce çıkarılması gerektiği belirtildi.



Fas'ın Afrika Birliği'ne yeniden üye olduğu hatırlatılan açıklamada, yeni hükümetin göçmen yasasına öncelik vermesi gerektiği kaydedildi.



Fas Hükümetinin, 2014 yılından bu yana yeni göç yasası üzerinde çalıştığı belirtilen açıklamada, "Göçmenlerin en tabii insani ihtiyaçlarını karşılayan kanun tasarısında, uluslararası sözleşmelerle kabul edilen protokoller hayata geçirilecek." ifadelerine yer verildi.



Fas'ta geçen yıl aralık ayında ülkeye yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlerin kayıt altına alınması ve ülkede oturma izni verilmesi için kayıt merkezi hizmete açmıştı.



İlk olarak 2014 yılında geçici olarak açılan göçmen kayıt merkezi 116 ülkeden başvuran 27 bin göçmenden 18 binini kabul ederek resmi ikamet izni vermişti.



Afrika ülkelerinden Avrupa'ya geçiş yolu olarak kullanılan Fas'ta yaklaşık 40 bin civarında yasa dışı göçmen bulunduğu düşünülüyor.