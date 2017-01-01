Fas'ta Yasa Dışı Göçle Mücadele

Fas'ın kuzeyinde yer alan İspanya'ya ait Sebte'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 800 kaçak göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.



Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sebte'ye ulaşmaya çalışan Sahraaltı Afrika ülkelerinden 800 kaçak göçmenin yapılan müdahale sonucu durdurulduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, Fas güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan 40 kaçak göçmenin ve 10 polisin ambulanslarla hastanelere nakledildiği ifade edildi.



Gözaltına alınan kaçak göçmenlerin polis sorgusundan sonra mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.



En son geçen yıl aralık ayında 250'nin üzerinde kaçak göçmen yasa dışı yollarla Fas'tan İspanya'ya ait Sebte'ye geçmişti.