Fas'ta Yangın: 3 Ölü

Fas'ın Azilal kentinde cep telefonu şarj aletinin takılı olduğu prizin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı bildirildi.



Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Azilal kentine bağlı Tanut Mahallesi'ndeki bir dairede meydana gelen yangın sebebiyle 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.



Binada yangın söndürme çalışmalarının tamamlandığı ve yaralıların ambulans helikopterlerle Marakeş Araştırma Hastanesine nakledildiği belirtildi.



Yanlış kullanılan cep telefonu şarj aletinin yangına neden olduğu ifade edilen haberde, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.