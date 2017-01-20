Fas'ta Terör Örgütü Deaş'a Yönelik Operasyon

Fas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 7 kişilik hücrenin çökertildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas istihbarat biriminin Adli Araştırmalar Genel Müdürlüğü Merkez Ofisine bağlı terörle mücadele timlerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonda, Fes, Vacde ve el-Cedide'de DEAŞ'a bağlı hareket eden 7 kişilik hücrenin çökertildiği, örgüt üyelerinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, zanlılardan birinin daha önce hırsızlık ve soygun gibi suçlardan yargılandığı ifade edildi.



Açıklamada, "hücre lideri" olarak gözaltına alınan diğer bir zanlının ise DEAŞ saflarında çeşitli yerlerde savaştığı bildirildi.



Zanlıların, hırsızlık ve soygunlardan elde etmeyi planladıkları parayla ses getirecek terör eylemleri yapmayı hedefledikleri belirtilen açıklamada, bu kişilerin, polis sorgusundan sonra mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.