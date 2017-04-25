Fas'ta Sebte Sınır Kapıları Kapatıldı

İspanya'nın Afrika'da bulunan toprakları Sebte'nin Fas'a açılan sınır kapılarının geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.



Sebte yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Fas'ın Fnideq kentine açılan iki sınır kapısının kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçmek için geçici olarak kapatıldığı kaydedildi.



Konuya ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan Fas Kuzey İnsan Hakları İzleme Derneği Başkanı Muhammed Bin İsa, "Dün sınır kapısında izdihamda bir Fas vatandaşının hayatını kaybetmesi üzerine Fas tarafı sınırları bir hafta süre ile kapatma kararı almıştı. Bunun üzerine İspanya da süre belirtmeden sınır kapılarını kapattığını açıkladı." dedi.



Faslı yetkililerin, benzer olaylar yaşanmaması için tedbir alma gerekçesiyle sınır kapılarını kapattığını belirten İsa, yetkilileri defalarca uyarmalarına rağmen sınırda yaşanan izdihamı engelleyecek adımlar atılmadığını savundu.



Fas Kuzey İnsan Hakları İzleme Derneği tarafından dün yapılan açıklamada, Fas vatandaşlarının ülkenin kuzeyindeki Fnideq kentinden bavul ticareti için İspanya'ya geçmeye çalışırken meydana gelen izdihamda bir kadının yaşamını yitirdiği, dört kişinin yaralandığı belirtilmişti.



Fas'ın kuzey bölgesinde İspanya'ya ait Mellila ve Sebte kentleri arasında çok sayıda Faslı bavul ticareti yapıyor.