Fas'ta Katılım Bankaları İçin İlk Lisans Verildi

Fas'ta İslami referanslı katılım bankaları için ilk lisansların verildiği bildirildi.



Fas Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Fas Emlak ve Turizm Bankası ile Katar Uluslararası İslam Bankası, Fas Afrika ve Uluslararası Dış Ticaret Bankası ile Suudi Arabistan merkezli Albaraka, Halk Merkez Bankası ile Suudi Arabistan ve Bahreyn ortak girişimi olan Guidance Bank, Tarım Kredi Bankası ile İslam Kalkınma Bankasının ortaklık konusunda anlaştıkları ve bu ortak girişimlerin katılım bankacılığı için lisans aldıkları belirtildi.



Yapılan ortaklık anlaşmaları ile katılım bankacılığı lisansı alan finans kurumlarının en yakın zamanda faaliyete geçecekleri kaydedildi. Öte yandan Et-Ticari Vefa Bankın da katılım bankacılığı sektöründe çalışabilmesi için lisans aldığı fakat ortaklık görüşmelerinin devam ettiği bildirildi.



Kasım 2015'te onaylanan yasa ile Fas'ta İslami referanslı katılım bankacılığı faaliyetlerine izin verilmişti. Yasanın onaylanmasının ardından Fas Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ve Fas Merkez Bankası ortak çalışmasıyla katılım bankacılığının alt yapı çalışmaları 2016 yılı sonuna kadar devam etmişti.