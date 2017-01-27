Fas'ta Katılım Bankacılığı

Başbakan Abdulilah Benkiran, katılım bankacılığının Fas ekonomisinde olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.



Başbakan Benkiran, Fas'ın en büyük kenti Kazablanka'da açılışını yaptığı Ahlaki Finans ve Katılım Bankacılığı Uluslararası Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "Hükümetimiz zamanında katılım bankacılığı yasasının çıkartılması ve bu bankalar için ilk lisansın verilmesi onur verici. İnanın bana Kral 6. Muhammed'in yardımları olmasaydı tek başımıza bu işi başaramazdık. Katılım bankacılığı ülke ekonomisinde olumlu sonuçlar doğuracak." dedi.



Modern bankacılık sistemini benimsemeyen muhafazakar vatandaşların finans alanındaki mahrumiyetine değinen Benkiran, sermaye piyasasının bu ihtiyaca sessiz kalamayacağını kaydetti.



Üç gün sürecek Ahlaki Finans ve Katılım Bankacılığı Uluslararası Fuarı'na 30 ülkeden katılım bankacılığı, sigorta, kredi ve finans alanında çalışan kurumlar katılıyor. Fuarda İslami referanslı bankacılık sistemleri, sistemin toplumsal hedefleri ve çalışma prensipleri ziyaretçilere anlatılıyor.



Ülkede, Kasım 2015'te onaylanan yasayla Fas'ta İslami referanslı katılım bankacılığı faaliyetlerine izin verilmişti. Yasanın onaylanmasının ardından Fas Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ve Fas Merkez Bankası ortak çalışmasıyla katılım bankacılığının altyapı çalışmaları 2016 yılı sonuna kadar devam etmişti. Ocak 2017'de sona eren çalışmaların ardından beş bankaya katılım bankacılığı yapabilmeleri için ilk lisansları verilmişti.