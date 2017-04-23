Fas'ta Eğitim Sendikalarından Gösteri

Fas'ta yüzlerce öğretmen, eğitim sisteminde reforma gidilmesi ve öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.



Demokratik Eğitim Sendikaları Konfederasyonunun çağrısıyla, başkent Rabat'ta bulunan Eğitim Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, "Kötü eğitim koşullarına hayır", "Öğretmenlerin çalışma koşullarında reform istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyarak parlamentoya yürüdü.



Konfederasyonun Yönetim Kurulu Üyesi Alal Bilarabi, gösteride yaptığı konuşmada, hükümetin eğitim reformlarını hızlandırması gerektiğini, çünkü eğitimin ülkenin geleceği olduğunu belirtti.



Parlamento önünde slogan atan göstericiler daha sonra olaysız dağıldı.