Fas'ta Deaş Operasyonu

Fas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 7 kişilik hücrenin çökertildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas istihbarat biriminin Adli Araştırmalar Genel Müdürlüğü Merkez Ofisine bağlı terörle mücadele timlerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, düzenlenen operasyonlar sonucu, Fes ve Mevla Yakub kentlerinde faaliyet gösteren DEAŞ'a bağlı 7 kişilik hücrenin çökertildiği, gözaltına alınan örgüt üyelerinin Suriye ve Irak gibi savaş bölgelerine Fas'tan taraftar gönderdikleri ifade edildi.



Zanlıların bazı akrabalarının da terör örgütü DEAŞ saflarında savaştıkları aktarılan açıklamada, bu kişilerin, polis sorgusundan sonra mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.