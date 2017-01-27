Fas'ta Deaş Operasyonu

Fas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 7 kişiden oluşan bir hücrenin çökertildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terörle mücadele ekiplerinin ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlediği operasyonlarda 7 kişilik DEAŞ hücresi çökertildi.



İki zanlının operasyonların merkezi konumundaki El-Cedide kentinde, diğer şüphelilerin ise Taza, Sela ve El-Kare kentlerinde yakalandığı ifade edildi.



Operasyonlarda biri otomatik olmak üzere yedi silah ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.



Gözaltındaki zanlıların, polis sorgusundan sonra yargı makamlarına sevk edileceği kaydedildi.