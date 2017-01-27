Fas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 7 kişiden oluşan bir hücrenin çökertildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terörle mücadele ekiplerinin ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlediği operasyonlarda 7 kişilik DEAŞ hücresi çökertildi.
İki zanlının operasyonların merkezi konumundaki El-Cedide kentinde, diğer şüphelilerin ise Taza, Sela ve El-Kare kentlerinde yakalandığı ifade edildi.
Operasyonlarda biri otomatik olmak üzere yedi silah ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.
Gözaltındaki zanlıların, polis sorgusundan sonra yargı makamlarına sevk edileceği kaydedildi.
Fas'ta Deaş Operasyonu
Fas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 7 kişiden oluşan bir hücrenin çökertildiği bildirildi.
Fas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 7 kişiden oluşan bir hücrenin çökertildiği bildirildi.
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