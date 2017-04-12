Fas'ta Benkiran Milletvekilliğinden İstifa Etti

Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran milletvekilliğinden istifa etti.



PJD'nin resmi internet sayfasında yayımlanan yazılı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce hükümeti kurma görevini aldığında kanunen milletvekilliği düşmesi gereken Benkiran'ın kağıt üstünde hala milletvekili göründüğü belirtilerek, söz konusu hatanın telafisi için PJD liderinin meclis üyeliğinden istifa ettiği duyuruldu.



Fas anayasasına göre hükümeti kurmakla görevlendirilen kişinin milletvekilliği düşüyor.



Benkiran, ülkede geçen yıl 7 Ekim'de yapılan seçimlerden birinci çıkan partinin lideri olarak hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Ancak çalışmaları sonuçsuz kalınca Fas Kralı 6. Muhammed hükümet kurma görevini Benkiran'dan alarak aynı partiden Sadeddin el-Osmani'yi görevlendirmişti.



PJD Ulusal Konsey Başkanı Osmani'nin kurduğu 6 partiden oluşan koalisyon hükümeti bu ay başında göreve başlamıştı.