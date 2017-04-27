Fas'ta Balıkçının Çöp Kamyonu Presinde Hayatını Kaybetmesi

Fas'ın El-Huseyme kentinde bir balıkçının çöp kamyonu presinde ezilerek yaşamını yitirmesiyle ilgili davada yargılanan 8 sanık, 5 ila 8 ay arasında hapis ile cezalandırıldı.



Huseyme İstinaf Mahkemesi, balıkçılık sektörüne bağlı bazı yetkililer ile temizlik şirketinden çalışanların arasında olduğu 8 kişinin yargılandığı davayı karara bağladı.



Mahkeme, sanıklardan 5'ini 8'er ay, 3'ünü 5'er ay hapis cezasına çarptırırken, sigorta ve temizlik şirketine de 16 bin 700 dolar tazminat cezası verdi.



Fas'ta balıkçının çöp kamyonu presinde ezilerek hayatını kaybetmesini protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlenmişti.