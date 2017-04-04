Fas'ta Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Üyeleri Atandı

Fas Kralı 6. Muhammed Anayasa Mahkemesi başkanı ve üyelerini atadı.



Fas resmi haber ajansı MAP'ın Kraliyet Basın Ofisi'ne dayandırdığı habere göre, Kral 6. Muhammed, Said İhrai'yi Anayasa Mahkemesi Başkanı, El-Saidiyye Bilemir, El-Hassan Bukantar, Abdulehad El-Dekkak, Ahmed es-Sami el-İdrisi ve Muhammed Etrekeyn'i ise Anayasa Mahkemesi üyeleri olarak atadığı belirtildi.



Öte yandan Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi ve Danışmanlar Meclisinin seçtiği Anayasa Mahkemesi üyeleri Muhammed Bin Abdussadık, Mevla Abdulaziz el-Hafizi el-Alevi, Muhammed el-Merini, Muhammed el-Ensari, Nadir el-Mevamniy ve Muhammed el-Cevheri'nin üyelikleri de kral tarafından onaylandı.



Açıklamada, 12 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi üyelerinin, Kazablanka Kraliyet Sarayında Kral 6. Muhammed'in huzurunda yemin ederek görevlerine başladıkları belirtildi.



Fas anayasasına göre Anayasa Mahkemesi'nin 6 üyesini Kral seçerken, diğer altı üyenin yarısını Temsilciler Meclisi, diğer yarısını da Danışmanlar Meclisi seçiyor.