Fas'ta Afrika Uluslar Kupası Heyecanı

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Karşılaşmayı kafelerdeki televizyonlarda izleyen vatandaşlar Fas'ın başkenti Rabat'ta vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'da milli takımlarının Demokratik Kongo ile karşılaşmasını, kafelerdeki televizyon ekranlarından takip etti.