GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Karşılaşmayı kafelerdeki televizyonlarda izleyen vatandaşlar Fas'ın başkenti Rabat'ta vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'da milli takımlarının Demokratik Kongo ile karşılaşmasını, kafelerdeki televizyon ekranlarından takip etti.
Fas'ta Afrika Uluslar Kupası Heyecanı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Karşılaşmayı kafelerdeki televizyonlarda izleyen vatandaşlar Fas'ın başkenti Rabat'ta vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'da milli takımlarının Demokratik Kongo ile karşılaşmasını, kafelerdeki televizyon ekranlarından takip etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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