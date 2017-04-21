Fas'ta "Afrika Aslanı" Askeri Tatbikatı Başladı

Fas'ta bu yıl "17. Afrika Aslanı" askeri tatbikatı 11 ülkeden 1300 askerin katılımıyla başladı.



ABD'nin Rabat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ev sahibi Fas'ın yanı sıra ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere, Mali, Moritanya, Senegal, İspanya ve Tunus'un katılımıyla ülkenin farklı bölgelerinde yapılması planlanan 17. Afrika Aslanı askeri tatbikatının güneydeki Agadir kentinde başladığı belirtildi.



Açıklamada, "Faslı ortaklarımız ile beraber düzenlediğimiz tatbikatı, bölgede bir çok ülke ile askeri iş birliğini geliştirmek ve ortak operasyonlar konusunda karşılıklı tecrübe alış verişinde bulunmak için büyük bir fırsat olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.



Her yıl düzenlenen ve kendi alanında Afrika'nın en büyüğü olan Afrika Aslanı askeri tatbikatının 28 Nisan'da tamamlanması bekleniyor.