Fas'ta 12. Uluslararası Tarım Fuarı Başladı

Afrika Kıtası'nın en büyük tarım fuarı olma özelliğine sahip 12. Uluslararası Tarım Fuarı (SIAM) Fas'ın Meknes kentinde başladı.



Açılışını Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Aziz Ahnuş'un yaptığı fuara 66 ülkeden bin 230 firma iştirak ediyor.



Avrupa'nın önemli tarım ülkelerinden İtalya'nın bu yıl onur konuğu olarak katıldığı fuar, 80 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 172 bin metrekare alana sahip.



Türkiye'nin ilk defa katıldığı fuara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilisi Atike Altekin, "Bakanlık olarak, tarımsal ihracatımızın artırılması ve sürdürülebilir ihracat modelinin benimsenmesi doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında tarım iş forumları, ticaret heyeti ziyaretleri ve uluslararası tarımsal organizasyonlara iştirak ediyoruz. Bu yıl 12'incisi düzenlenen SİAM fuarına 150 metrekarelik stant açarak ilk defa katılıyoruz. Özel sektör temsilcilerimizle beraber birçok firmamız fuarda Türkiye'yi temsil edecek. Hedefimiz Fas ile tarımsal ticaret hacmimizi artırmak." dedi.



Türkiye'den fuara katılan Barbaros Motor Dış Ticaret Sorumlusu Murat Can ise daha önce ziyaretçi olarak bulundukları Meknes fuarına ilk defa katıldıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Başta süt sağma makineleri olmak üzere yem öğütme makineleri ve süt taşıma üniteleri üretiyoruz. Fas'ta müşterilerimiz var, hedefimiz fuarda yapacağımız tanıtım çalışmaları ile bu ülkeye olan ihracatımızı artırmak. Sinop merkezli firmamızın dünya çapında tanınması açısından bu tür fuarlar bizim için büyük fırsat." diye konuştu.



Geçen yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçi kabul eden fuar, 23 Nisan'a kadar devam edecek.