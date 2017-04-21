Fas, Serbest Kura Geçiş Hazırlığında
Fas Merkez Bankası, 2017'nin ikinci çeyreğinde Fas Dirheminin serbest kura geçiş sürecini başlatacaklarını bildirdi.
Fas Merkez Bankası, 2017'nin ikinci çeyreğinde Fas Dirheminin serbest kura geçiş sürecini başlatacaklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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