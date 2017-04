Fas Parlamentosundan Filistin'e Destek

Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı El-Habib el-Maliki, Filistin davasının ülkesinin milli esaslarından biri olduğunu söyledi.



Meclis Başkanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Ekonomi Danışmanı Muhammed Mustafa ile Fas parlamentosunda bir araya geldi.



Görüşmede konuşan Maliki, "Filistin davasına destek, ülkemizin milli esaslarından biridir. Kudüs Komitesi Başkanı olan Fas Kralı 6. Muhammed'in 'Kudüs'ün savunulması ve korunması Filistin halkına en büyük direniş desteğidir' açıklaması bunun en büyük göstergesidir." ifadelerini kullandı.



Filistin meselesine adil ve hakkaniyetli bir çözüm bulunması için Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı kararlar ve Arap inisiyatifinin isteği doğrultusunda iki devletli bir çözüm için çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Maliki, Fas Temsilciler Meclisi olarak her zaman Filistin davasının yanında ve Filistin'in çıkarlarını uluslararası arenada desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.



Filistin Devlet Başkanı Ekonomi Danışmanı Mustafa ise barış görüşmelerinin başarıya ulaşmasını, uluslararası hukuka ve Arap inisiyatifine uygun başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ülke olarak temenni etiklerini belirtti.