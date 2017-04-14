Fas Parlamentosunda Yeni Yasama Yılı Başladı

Fas Parlamentosunun 10'uncu dönem ikinci yasama yılı, parlamentoda düzenlenen törenle başladı.



İki aylık tatilden sonra başlayan yasama yılında, genel seçimlerden altı ay sonra kurulan yeni hükümetin kendi programını sunması ve ardından hükümetin güven oyuna sunulması gibi önemli konular ele alınacak.



Açılış töreninde konuşan Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı El-Habib el-Maliki, "Yeni hükümetin onaylanmasından sonra bugün mecliste yeni bir dönem yaşıyoruz. Bu dönem bizi bekleyen yoğun çalışma sürecinde omuzlarımıza binen sorumlulukların üstesinden gelmek için disiplinli bir şekilde ileriye bakarak çalışacağız." dedi.



Yeni hükümetin programının gelecek hafta başında meclise sunulacağını belirten Maliki, ayrıca 2017 yılı bütçe kanununun ele alınacağını ve akabinde yeni hükümetin güven oyuna sunulacağını belirtti.



1963'da kurulan Fas Parlamentosu, Temsilciler Meclisi ve Danışmanlar Meclisi olmak üzere iki kanatlı bir yapıya sahip. 395 milletvekilinden oluşan Temsilciler Meclisi üyeleri beş yılda bir düzenlenen genel seçimler ile belirleniyor. 120 üyeden oluşan Danışmanlar Meclisi üyeleri ise, yerel seçimler, yerel meslek odalarınca seçilen temsilciler ve ulusal çapta faaliyet gösteren ücretli çalışan temsilcileri arasından seçiliyor.