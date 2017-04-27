Fas Parlamentosu Yeni Hükümet Programını Onayladı

Fas parlamentosu, Başbakan Sadeddin el-Osmani tarafından sunulan hükümet programını onayladı.



Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, Osmani'nin sunduğu hükümet programı, 208 kabul, 91 ret ve 40 çekimser oyla kabul edildi.



Osmani, oylamadan önceki konuşmasında, ülkesinde son zamanlarda yapılan reformlara devam edeceğini dile getirdi. Osmani, liderliğini yaptığı hükümetin oluşturulmasını savundu.



Osmani'nin geçen çarşamba günü sunduğu hükümet programının, demokratik seçim, hukukun üstünlüğü, birlikteliğin teşviki, idari reform ve hükümet bütünlüğü olmak üzere 5 ana esası barındırdığı ifade ediliyor.



Fas Anayasasının 88. maddesine göre, kralın yeni hükümet kabinesini onaylamasının ardından başbakanın, hükümetin uygulayacağı programı parlamentoya sunması gerekiyor. Programın tartışılmasının ardından yeni hükümet, parlamentonun güvenoyuna sunuluyor.



Fas'ta 7 Ekim 2016'da gerçekleştirilen seçimlerden sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen PJD Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran'ın 5 ay boyunca sürdürdüğü koalisyon hükümeti kurma arayışından sonuç elde edememesi üzerine, Kral 6. Muhammed, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini Benkiran'dan alarak aynı partiden Osmani'ye vermişti.



Osmani 26 Mart'ta 6 partinin birleşmesiyle oluşan koalisyon hükümetinin kurulması noktasında anlaştı.



Fas Kralı 6. Muhammed tarafından 6 Nisan'da onaylanan Osmani hükümetinde, 7'si teknokrat üye olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisinin 12, Milli Bağımsızlar Birliğinin 7, Halk Hareketinin 5, Halk Gücü Sosyalist Birliğinin 3, İlerleme ve Sosyalizm Partisinin 3 ve Anayasal Birlik Partisinin 2 bakanı bulunuyor.