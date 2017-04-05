Fas Kralı 6. Muhammed Yeni Hükümeti Onayladı

Fas Kralı 6. Muhammed, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Ulusal Konsey Başkanı Sadeddin el-Osmani başkanlığındaki yeni hükümeti onayladı.



Fas Kraliyet Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rabat Kraliyet Sarayı'nda Osmani başkanlığındaki yeni hükümet kabinesini kabul eden Kral 6. Muhammed'e, Veliaht Prens Hasan eşlik ediyor.



Adalet ve Kalkınma Partisi, Milli Bağımsızlar Birliği, Halk Hareketi, Halk Gücü Sosyalist Birliği, İlerleme ve Sosyalizm Partisi ve Anayasal Birlik Partisinden oluşan koalisyon hükümeti resmi olarak bugünden itibaren görevi devralacak.



Yeni kabinenin, kraliyet sarayında düzenlenecek törenin ardından açıklanması bekleniyor.



Fas'ta 7 Ekim 2016'da gerçekleştirilen seçimlerden sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen PJD Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran'ın 5 ay boyunca sürdürdüğü koalisyon hükümeti kurma arayışından sonuç elde edememesi üzerine Kral 6. Muhammed, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini Benkiran'dan alarak aynı partiden Osmani'ye vermişti.



Osmani, 26 Mart'ta altı partinin koalisyonda anlaştığını açıklamasının ardında 1 Nisan'da yeni hükümet kabinesini Kral 6. Muhammed'e sunmuştu.