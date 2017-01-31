Fas Kralı, 33 Yıl Sonra Afrika Birliği Zirvesi'ne Katıldı

ADDİS Fas Kralı 6. Muhammed, ülkesi adına 33 yıl aradan sonra katıldığı Afrika Birliği Zirvesi'nde, kendini evinde hissettiğini söyledi.



Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 28. Afrika Birliği Zirvesi'nin kapanış oturumunda konuşan Muhammed, "En sonunda evimdeyim ve sizleri gördüğüm için mutluyum. Hepinizi özledim." ifadelerini kullandı.



Fas'ın, kıtanın istikrarlı ve hızlı büyüyen ülkelerinden olduğuna dikkati çeken Kral 6. Muhammed, yıllar önce ayrıldıkları Afrika Birliğine yeniden kabul edildikleri için üyelere teşekkürlerini sundu.



Kral 6. Muhammed, Fas'ın uzun yıllardır Afrika Birliğinde olmamasına rağmen kıtadaki birçok ülkeyle sıkı ilişkiler geliştirdiklerini ve onlarca ikili anlaşma yaptıklarını vurguladı.



- "Bölmek için burada değiliz"



Muhammed, çok uzun bir aranın ardından kendisini evine dönmüş gibi hissettiğini ifade ederek, "Birliği bölmek için burada değiliz. Afrika benim evim, benim kıtam." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmasında, Fas'ın kıtaya yapacağı katkılara da değinen Muhammed, kıtadaki tarımsal üretimi artırmak istediklerini anlattı.



Zirvede dün gerçekleştirilen kapalı oturumda, Fas'ın 33 yıl sonra Afrika Birliğine geri alınması kararlaştırılmıştı. Bağımsızlık iddiasında bulunan Batı Sahra'nın Afrika Birliğine üye olmasının ardından 1984 yılında birlikten çekilen Fas, 21 Temmuz 2016'da birliğe tekrar döneceğini açıklamıştı.



Batı Sahra sorunu



Fas'ın 1975'te, eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hala devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.



Polisario Cephesi, 1991 yılında Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.



Fas 2007'de, sorunun çözüme ulaşması amacıyla Batı Sahra'ya kendisine bağlı özerklik verilmesini gündeme getirmiş ancak bölgenin kaderinin belirlenmesi için referandum yapılmasını savunan Polisario Cephesi buna karşı çıkmıştı. 1984 yılında Afrika Birliğinin tam üyesi olan Batı Sahra, BM tarafından tanınmıyor.