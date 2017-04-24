Fas-İspanya Sınırında İzdiham: 1 Ölü

Fas'ın Fnideq kentinden İspanya toprağı Sebte'ye geçmeye çalışırken yaşanan izdihamda bir kadının sıkışarak hayatını kaybettiği, dört kişinin yaralandığı bildirildi.



Fas Kuzey İnsan Hakları İzleme Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Fas vatandaşlarının ülkenin kuzeyindeki Fnideq kentinde bavul ticareti için İspanya sınırından geçmeye çalışırken meydana gelen izdihamda bir kadının yaşamını yitirdiği, dört kişinin yaralandığı belirtildi.



Derneğin geçen yıldan bu yana sınır bölgesindeki izdihama ve sınırdaki insani olmayan tutuma dikkat çektiği ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden Fas vatandaşı için soruşturma açılması talep edildi.



Konuya ilişkin İspanya ve Fas makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.



Fas'ın kuzey bölgesinde İspanya'ya ait Mellila ve Sebte kentleri arasında yüzlerce Faslı bavul ticareti yapıyor.