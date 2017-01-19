Fas Parlamentosu, ülkenin Afrika Birliğine yeniden üyeliğini öngören yasa tasarısını oy birliğiyle prensipte kabul etti.



Parlamentonun ilk kanadı Temsilciler Meclisinde düzenlenen açık oturumda, Fas'ın Afrika Birliğine katılımı kapsamındaki yasal işlemleri tamamlayacak, birliğin kurucu yasasıyla mutabık yasa tasarısı oylandı.



Meclisteki 395 milletvekilinin tamamının katıldığı oylamada, kanun tasarısı oybirliğiyle prensipte kabul edildi.



Söz konusu kararın, incelenmesi ve oylanması için bugün parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisine taşınması bekleniyor. Tasarının, Temsilciler Meclisi tarafından cuma günü nihai onayı alması durumunda resmi gazetede yayınlanarak yasalaşması öngörülüyor.



Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Selahaddin Mizvar, oturumda yaptığı konuşmada, kurucu kanunun, Fas'ın Afrika Birliğine üyeliği için gerekli prosedürleri yerine getireceğini söyledi.



Fas'ın Arap Birliğinde olumlu bir bakış açısı ile yer alacağını belirten Mizvar, "Fas, Afrika halklarının maslahatını isteyen olumlu bir noktadan hareket ediyor." dedi.



Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına ilhakının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında gerginlik başlamıştı. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürmüştü.



Polisario Örgütü'nün "Batı Sahra Cumhuriyeti" olarak Afrika Birliğine üye olmasının ardından 1984 yılında birlikten çekilme kararı alan Fas, 21 Temmuz 2016'da üyeliğine tekrar döneceğini açıklamıştı.